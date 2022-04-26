Париж, 26 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Главы МИД Франции и Украины в ходе телефонного разговора обсудили новые санкции в отношении России, сообщает Le Parisien.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Украины позвонил своему французскому коллеге Жан-Ив Ле Дриану, чтобы приветствовать победу президента Франции Эммануэля Макрона на президентских выборах и обсудить ситуацию на Украине.

«Мой французский коллега сказал, что поддержка Франции Украины будет еще больше усиливаться», — приветствовал глава МИД Украины, который также упомянул о новых дискуссиях, в частности, о санкциях против России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Джо Байден провели телефонный разговор.