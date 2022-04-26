Брянск, 26 апреля 2022, 09:15 — REGNUM Контроль над наличием в воздухе вредных примесей проводят специалисты Роспотребнадзора после крупного пожара на нефтебазе в Брянске, сообщил 26 апреля в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.
На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы, следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, причастных к пожару.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар полностью ликвидировали 26 апреля в 07:19.
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