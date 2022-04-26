Кривошеинский район, Томская область, , 09:06 — REGNUM Томские правоохранители вместе с государственным инспектором Росрыболовства в Кривошеинском районе задержали трёх браконьеров, ловивших рыбу на реке Обь в весенне-нерестовый период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Пойманная браконьерами стерлядь. Томская область УМВД по Томской области

Трое жителей села Красный Яр 35-47 лет выловили 8 экземпляров стерляди, занесённой в Красную книгу России, а также одного муксуна и четырёх лещей. При этом они использовали запрещённые орудия лова «Каладан» и сетное орудие из лески (мононити). Причинённый ими ущерб был оценён в 84 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции изъяты запрещённые орудия лова, лодочные моторы и плавсредства, а также незаконно добытые водные биологические ресурсы. Дознавателями возбуждены уголовные дела по пунктам «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ», — добавили в ведомстве.