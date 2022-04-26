Новокузнецк, Кемеровская область, 26 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Новокузнецке сменился руководитель администрации Центрального района. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

«На должность заместителя главы города – руководителя администрации Центрального района Новокузнецка назначен Елькин Денис Алексеевич», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что Николай Маслов ушёл в отставку по состоянию здоровья, но он остается в команде и после выздоровления ему будет предложена другая работа.