Анкара, 26 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Турецкие военные намерены продвинуться до 60 км вглубь территории Ирака в рамках новой военной операции, пишет 26 апреля газета Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что после выполнения основных задач ВС Турции не планируют полностью покидать север Ирака, Анкара планирует развернуть там временные базы для контроля территории до окончательного исчезновения угроз.

Освободить территорию страны ВС Турции намерены только после выполнения всех задач по нейтрализации угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Турции начало военную операцию против Рабочей партии Курдистана, базы которой находятся на севере Ирака. В ней задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.

Власти Ирака заявили, что турецкая операция представляет угрозу для безопасности страны, в то время как в Турции заявляют о необходимости обеспечить безопасность своих границ.