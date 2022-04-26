Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Автопробег Федерации независимых профсоюзов России «Zа мир без нацизма!» добрался до Екатеринбурга. Мероприятие стартовало 12 апреля во Владивостоке, сообщает «Федерация профсоюзов Свердловской области» в социальных сетях.

Денис Абрамов ИА REGNUM Автопробег в поддержку российской армии

Профсоюзный пробег проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента России Владимира Путина. В 9:30 (время местное) на площади 1905 года начался в митинг под девизом «Zа мир! Труд! Май!».

Старт движению автоколонны дали председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и Герой России Сергей Воронин. Отметим, 1 мая автопробег посетит Москву. Акция завершится 9 мая в Вологде.