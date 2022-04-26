Токио, 26 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В период с 29 апреля по 6 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит с визитом ряд стран Азии и Европы. Об этом 26 апреля сообщил на слушаниях в парламенте страны заместитель генсека японского правительства Сэйдзи Кихара.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Также он уточнил, что в ходе своей поездки Кисида посетит такие страны, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Италия и Великобритания.

При этом Кихара не уточнил деталей предстоящих встреч главы японского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за скорейшее налаживание отношений между Сеулом и Токио.