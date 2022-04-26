Владивосток, , 09:26 — REGNUM С начала года в Приморье произвели почти 24 тыс. тонн мяса птицы и 67 млн яиц — господдержка позволяет предприятиям сдерживать цены на продукцию в условиях западных санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Мясной прилавок в сети супермаркетов в Приморье Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Производство мяса птицы в крае увеличилось к уровню прошлого года в 2,2 раза и за первый квартал составило 23,9 тыс тонн.

ООО «Агроптица» и ООО «Птицефабрика Уссурийская» являются участниками краевых программ «Приморское – лучшее!» и «Держим цены». Продукцию этих и других ведущих сельскохозяйственных предприятий можно купить в торговых сетях по доступным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в российских социальных сетях стартовал флешмоб «Мы работаем». Его цель – показать, что санкции, введенные западными странами против России, не способны повлиять на работоспособность отечественных предприятий, которые, несмотря на трудности, не остановили производство.