Москва, 26 апреля 2022, 09:02 — REGNUM Соединенные Штаты на Украине отрабатывают будущее Европы, которое будет связана ос фашизацией в антирусском духе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, несмотря на то что планы всегда есть планы, а реальность всегда есть реальность, то, что происходит на Украине имеет общеевропейский смысл. Огромная европейская страна проходит сейчас глубокую фашизацию. По его словам, рано или поздно в уже существенной степени внутренне фашистскую Европу перекинется с Украины активная фашизация.
Он отметил, что на роль нынешней Украины в ближайшие десятилетия будет претендовать несколько стран. Будет ли это фашистская Польша, неизвестно, но кто-то обязательно на эту роль заявится.