Польша или Германия? США готовят замену нацистской Украине — Кургинян
Москва, 26 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты на Украине отрабатывают будущее Европы, которое будет связано с фашизацией в антирусском духе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, несмотря на то, что планы всегда есть планы, а реальность всегда есть реальность, то, что происходит на Украине, имеет общеевропейский смысл. Огромная европейская страна проходит сейчас глубокую фашизацию. По его словам, рано или поздно в уже в существенной степени внутренне фашистскую Европу перекинется с Украины активная фашизация.
Он отметил, что на роль нынешней Украины в ближайшие десятилетия будет претендовать несколько стран. Будет ли это фашистская Польша, неизвестно, но кто-то обязательно на эту роль заявится.