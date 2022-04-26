Москва, 26 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты на Украине отрабатывают будущее Европы, которое будет связано с фашизацией в антирусском духе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я думаю, процесс будет развиваться так: они [США — ИА REGNUM] опустят эту Европу докуда нужно, отдоят из нее то, что нужно, и после этого будут пытаться из нее лепить что-то, что отвечает интересам работы против России и Китая. И уж совсем, чего они не хотят – это проникновения Китая в Европу, которое уже давно шло. Должна кончиться эта вольность европейская, они должны прочно сидеть под этим сапогом. И тогда, когда они это сделают, они отформатируют что-нибудь так, как они форматировали Украину… Они отформатируют что-нибудь от них рабски зависимое и готовое на любые действия. Это их план», — заявил Кургинян.

По его словам, несмотря на то, что планы всегда есть планы, а реальность всегда есть реальность, то, что происходит на Украине, имеет общеевропейский смысл. Огромная европейская страна проходит сейчас глубокую фашизацию. По его словам, рано или поздно в уже в существенной степени внутренне фашистскую Европу перекинется с Украины активная фашизация.

Он отметил, что на роль нынешней Украины в ближайшие десятилетия будет претендовать несколько стран. Будет ли это фашистская Польша, неизвестно, но кто-то обязательно на эту роль заявится.