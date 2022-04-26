Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбургской области на пост физической культуры и спорта назначен Олег Панькин. Губернатор Денис Паслер завизировал указ о кадровом назначении. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Олег Панькин orbfond. ru

Новый глава минспорта приступил к работе с 27 апреля. Напомним, вакансия образовалась в июле 2021 года после ухода Сергея Салмина в мэрию Оренбурга.

Добавим, Олег Панькин родился в 1973 году. В 2018–2019 годы являлся заместителем генерального директора по организационно-технической работе некоммерческой организации «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области». Затем стал гендиректором Фонда.