Ростов-на-Дону, , 09:01 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в течение многих лет верен отечественному производителю деловых костюмов. Глава региона предпочитает одежду от российской фабрики «Большевичка». Об этом он сообщил в ходе интерактивного приёма граждан.

Василий Голубев Donland.ru

«Я всё больше по классике. Костюм, который на мне, от фабрики «Большевичка». Я наверное лет пять ношу костюмы от этой фабрики. Они мне на 100% подходят и нравятся», — сказал Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что столичная фабрика «Большевичка» — одно из старейших и крупнейших отечественных предприятий швейной промышленности.