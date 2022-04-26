Абакан, 26 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в правительстве республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Хакасии за четыре дня составил 1,2; за семь дней – 1,0. С начала 2022 года в регионе выявлено 33 547 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в республике было подтверждено 18 случаев заражения, выздоровели 13 человек.