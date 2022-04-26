Ярославль, 26 апреля 2022, 08:59 — REGNUM В Ярославль 25 апреля приехал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он принял участие в выездном совещании, посвящённом развитию космического приборостроения. Совещание прошло на ПАО «Ярославский радиозавод», входящем в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В мероприятии приняли участие врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор «РКС» Андрей Тюлин, генеральный директор «ЯРЗ» Владимир Филимонов, ректор Ярославского госуниверситета Александр Русаков, представители «Роскосмоса», предприятий холдинга «РКС» и инвестблока правительства области.
Основными темами совещания стали расширение действующих и создание новых производств на «Ярославском радиозаводе», организация инновационного индустриального парка радиоэлектронных технологий, формирование в Ярославской области передовой инженерной школы, подготовка кадров для ракетно-космической промышленности в системе среднего профобразования региона и другие вопросы кооперации предприятий Роскосмоса с компаниями области.
В ходе совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Ярославской области.
Также было подписано соглашение между правительством региона и дочерней компанией госкорпорации АО «ТЕРРА ТЕХ» о реализации проекта «Цифровая земля».
По словам Михаила Евраева, реализация проекта «Цифровая земля» на основе данных снимков из космоса даст возможность навести порядок по многим направлениям хозяйственной жизни региона. В частности, проводить экомониторинг состояния лесов, пожарной безопасности, вести контроль строительства объектов, контролировать соблюдение правил недропользования, фиксировать незаконные карьеры и так далее. Регион начнет получать информацию уже в мае.
После вхождения «Ярославского радиозавода» в марте этого года в состав холдинга «Российские космические системы» предприятие стало основной площадкой холдинга по серийному производству изделий космического назначения. Это позволит увеличить производственные мощности по выпуску высокотехнологичной аппаратуры.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и Дмитрий Рогозин также обсудили вопросы расширения сотрудничества Роскосмоса с предприятиями Ярославской области. Входящие в состав Госкорпорации Центр Келдыша и Московский институт теплотехники готовы предложить местным предприятиям технологии водоочистки и водоприготовления, разработанные специалистами этих компаний. Еще одним направлением взаимодействия станет организация системы подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров для предприятий ракетно-космической отрасли на базе учебных заведений региона.
Также в ходе визита главы Роскосмоса принято решение о создании на базе «Ярославского радиозавода» инновационного технопарка, специализирующегося на выпуске высокотехнологичной продукции.
Справка: ПАО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ, входит в холдинг «Российские космические системы») – одно из ведущих российских предприятий по производству радиоэлектронной аппаратуры и профессиональных средств связи различного назначения. Завод обладает огромным опытом изготовления, регулировки и испытаний бортовой аппаратуры космического назначения. Основан в 1915 году.