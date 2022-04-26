Ярославль, , 08:59 — REGNUM В Ярославль 25 апреля приехал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он принял участие в выездном совещании, посвящённом развитию космического приборостроения. Совещание прошло на ПАО «Ярославский радиозавод», входящем в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев и Дмитрий Рогозин

В мероприятии приняли участие врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор «РКС» Андрей Тюлин, генеральный директор «ЯРЗ» Владимир Филимонов, ректор Ярославского госуниверситета Александр Русаков, представители «Роскосмоса», предприятий холдинга «РКС» и инвестблока правительства области.

Основными темами совещания стали расширение действующих и создание новых производств на «Ярославском радиозаводе», организация инновационного индустриального парка радиоэлектронных технологий, формирование в Ярославской области передовой инженерной школы, подготовка кадров для ракетно-космической промышленности в системе среднего профобразования региона и другие вопросы кооперации предприятий Роскосмоса с компаниями области.

«Благодаря уникальному опыту и передовым технологиям производства «Ярославский радиозавод» является одним из ведущих поставщиков приборов и аппаратуры для космических аппаратов абсолютного большинства проектов национальной космической программы. В 2018 году на ЯРЗ был введен в строй монтажно-испытательный корпус по производству модулей полезных нагрузок космических аппаратов, который расширил производственный потенциал компании и позволил сократить время на создание космических аппаратов. Кроме того, предприятие традиционно выпускает командные радиостанции УКВ диапазона для оснащения боевой авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов. В линейке морских средств связи также представлена аппаратура широкополосной связи. В разработке – средства спутниковой связи и аварийно-спасательная техника для развития Севморпути», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В ходе совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Ярославской области.

«Мы очень рады, что радиозавод вошел в состав Роскосмоса. Это очень хороший импульс, новая жизнь для радиозавода и новые возможности для его серьезного развития, начиная от кадрового потенциала и заканчивая производственными программами. И мы бы хотели, чтобы Ярославскую область рассматривали как регион, который готов к реализации любых масштабных проектов», — сказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Также было подписано соглашение между правительством региона и дочерней компанией госкорпорации АО «ТЕРРА ТЕХ» о реализации проекта «Цифровая земля».

По словам Михаила Евраева, реализация проекта «Цифровая земля» на основе данных снимков из космоса даст возможность навести порядок по многим направлениям хозяйственной жизни региона. В частности, проводить экомониторинг состояния лесов, пожарной безопасности, вести контроль строительства объектов, контролировать соблюдение правил недропользования, фиксировать незаконные карьеры и так далее. Регион начнет получать информацию уже в мае.

После вхождения «Ярославского радиозавода» в марте этого года в состав холдинга «Российские космические системы» предприятие стало основной площадкой холдинга по серийному производству изделий космического назначения. Это позволит увеличить производственные мощности по выпуску высокотехнологичной аппаратуры.

«В составе холдинга на заводе будет организовано высокоэффективное серийное производство в интересах головных предприятий Роскосмоса, а также для некосмических отраслей. Здесь будет выпускаться как продукция текущего поколения по ракетно-космической, авиационной, морской, наземной тематике, так и нового поколения – высокоинтегрированные системы, комплексы и приборы на основе Систем на Кристалле и Систем в Корпусе», — прокомментировал генеральный директор АО «Российские космические системы» Андрей Тюлин.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и Дмитрий Рогозин также обсудили вопросы расширения сотрудничества Роскосмоса с предприятиями Ярославской области. Входящие в состав Госкорпорации Центр Келдыша и Московский институт теплотехники готовы предложить местным предприятиям технологии водоочистки и водоприготовления, разработанные специалистами этих компаний. Еще одним направлением взаимодействия станет организация системы подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров для предприятий ракетно-космической отрасли на базе учебных заведений региона.

Также в ходе визита главы Роскосмоса принято решение о создании на базе «Ярославского радиозавода» инновационного технопарка, специализирующегося на выпуске высокотехнологичной продукции.

«На сегодняшний день половина объема предприятия связаны с участием в космических проектах, — сказал генеральный директор «Ярославского радиозавода» Владимир Филимонов. — Но есть и вторая половина, это серийная техника связи и средства спасания: авиационного морского и сухопутного назначения. Сейчас открывается большой рынок импортозамещения, и мы предполагаем использовать предоставляемые нам возможности. При помощи Роскосмоса мы планируем активно заниматься внедрением новых технологий и освоением новых изделий, в том числе в сферах, которыми мы раньше не занимались, вплоть до производства различного рода аккумуляторов и солнечных батарей».