Москва, 26 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Москве завершается отопительный сезон. С 25 апреля началось поэтапное отключение отопления в домах. Это займет три дня, сообщается на портале мэра столицы.

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Системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона. Проводятся регламентные работы на 10,6 тыс. тепловых пунктов, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.

В Москве предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционно отопительный сезон прекращается, когда средняя температура воздуха превышает +8 °C в течение пяти суток.

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