Брага, Португалия, 26 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Брага» одержала победу над «Порту» в матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Браги» Рикарду Орта на 54-й минуте.

На сегодняшний день «Брага» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 59 очков. «Порту» идёт на первом месте с 82 очками.

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