Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Осуждённый за убийство двоих человек житель Свердловской области не сумел добиться отмены приговора. Об этом сообщили журналистам во Втором апелляционном суде в Петербурге.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Ранее гражданин был осуждён к 17 годам колонии строгого режима. 1 декабря приговор ему вынес Свердловский областной суд. Но, как пишет Накануне. Ru, осуждённый просил отменить судебный акт и направить дело на рассмотрение с участием присяжных заседателей.

Однако апелляционный суд отказался менять приговор облсуда. Жалоба уральца оставлена без удовлетворения.