Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:59 — REGNUM В Новокузнецке произошло обрушение перекрытий в здании ремонтно-металлургического цеха «ЕВРАЗ Западно-Сибирского металлургического комбината». Обследование завалов продолжается, сообщили в компании.

Обрушение

«Сегодня экспертная комиссия вынесет решение, как безопасно проводить дальнейший разбор, — сообщили в ЕВРАЗ ЗСМК. — После инцидента была проверена списочная численность сотрудников подрядной организации, которые выполняли ремонтные работы, также провели сверку всех сотрудников, которые прошли и вышли в этот день по пропускам. Место обрушения дополнительно обследовали с тепловизорами. Предварительно пострадавших и пропавших не обнаружено».

В организации подчеркнули, что информация о пропавшей уборщице не соответствует действительности — она вышла из здания до момента обрушения.