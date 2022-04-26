Самара, 26 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для частных образовательных организаций, в том числе детских садов Самарской области поручил проработать первый вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Об этом он сообщил на заседании областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Очень важно, чтобы в нынешних условиях не только не уменьшалось, но даже увеличивалось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян напомнил, что для поддержки учителей в школах в марте 2022 года принято постановление правительства Самарской области «О повышении оплаты труда отдельным категориям педагогических работников и внесение изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». На финансирование этих мероприятий из регионального бюджета было выделено свыше 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что для сохранения штата водителей школьных автобусов была учтена поправка в областном законе, согласно которой с 1 января текущего года водителям повышена зарплата на 16%.

Сообщается, что в регионе предусмотрены средства и для обеспечения бесплатным горячим питанием школьников: двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, и завтраками – всех учащихся начальных классов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области уроки в одной из школ начались с поднятия флага России.