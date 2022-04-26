Москва, 26 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают российских сотрудников, сообщает 26 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

volvocars.com Volvo XC60

Обе компании, как и ряд других автопроизводителей, с марта не поставляют автомобили в Россию. Один из собеседников газеты рассказал, что Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают 80% персонала, за исключением административного.

В материале уточняется, что Volvo продолжит обеспечивать сервис автомобилей. О том, будет ли продолжено обслуживание машин Jaguar Land Rover, ясности пока нет.