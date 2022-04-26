Париж, 26 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

В резиденции президента Франции уточнили, что это был звонок президента США своему французскому коллеге по поводу переизбрания.

Два лидера также «договорились, что очень быстро снова переговорят друг с другом».

Макрон и Байден в следующем телефонном разговоре договорились обсудить ситуацию на Украине, углубление отношений между Европейским союзом и Соединенными Штатами, а также продолжение обязательств стран по основным глобальным вопросам, связанным с Украиной или другие темы, такие как продовольственная безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Бразилии поздравило французского президента Эммануэля Макрона с переизбранием на должность главы государства.