Пхеньян, 26 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Как заявил на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) лидер КНДР Ким Чен Ын, Северная Корея уничтожит любую силу, которая будет угрожать ей конфликтом. Его слова 26 апреля приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

W.carter Ким Чен Ын

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать — ред.) военный конфликт с КНДР», — сказал он.

Отметим, указанный парад проходил на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне 25 апреля примерно с 22:00 (16:00 мск). По данным СМИ Южной Кореи, в нем участвовало порядка 20 тысяч солдат и свыше 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету «Хвасон-8».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала республики.