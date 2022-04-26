Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Компания Ural Motorcycles перенесёт сборку мотоциклов «Урал» из Свердловской области в Казахстан. Об этом на YouTube-канале сообщил генеральный директор Илья Хаит.

Imz-ural.com Ural Gear Up GEO

«Мы вынуждены переехать, — сказал глава компании. — Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа».

Хаит также отметил, что перенос последнего цикла производства в Казахстан позволит продавать мотоциклы за рубеж. В настоящее время если и можно экспортировать продукцию в западные страны, то там приходится платить большие тарифы.

Глава компании рассказал, что сборку планируется перевести в Петропавловск. На Ирбитском заводе в Свердловской области продолжат производить рамы и элементы корпуса. Часть работников в России сократят.