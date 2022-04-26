Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии ещё одна жительница предстанет перед судом по обвинению в нападении на правоохранителей. По уголовному делу пострадавшими проходят двое полицейских, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала 37-летняя жительница Алатыря. Правоохранители полагают, что 2 марта 2022 года обвиняемую в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство.

«С целью воспрепятствования досмотру содержимого её одежды и сумки она нанесла двум полицейским несколько ударов ногой по ногам», — говорят в ведомстве.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Материалы переданы в Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года два года колонии получила 39-летняя жительница Канашского района Чувашии за нападение на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения после попытки скрыться от стражей порядка на машине.

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