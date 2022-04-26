Порту, Португалия, 26 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. «Спортинг» одержал победу над «Боавиштой» в матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Sporting.pt «Спортинг»

В составе «Спортинга» голы забили полузащитник Матеус Нунес и нападающий Бруну Табата, реализовавший пенальти. Кроме того, защитник «Боавишты» Родриго Абаскаль срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 76 очков. «Боавишта» идёт на 12-м месте с 33 очками.