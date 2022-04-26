Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончались 656 человек. В 608 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 48 носителей коронавируса скончались от иных причин.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 34 096. За сутки выявлено четыре новых носителя в Горно-Алтайске и Майминском районе. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 31 507 человек, в том числе 76 за последние сутки.