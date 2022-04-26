Москва, , 08:53 — REGNUM Новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, применяют российские военные в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

Он пояснил, что на технику надевают чехлы из синтетического материала, который снижает уровень теплового излучения в несколько раз. Танк, например, практически сливается с фоновой поверхностью.

«В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в первую очередь такая маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими беспилотниками и самолётами-разведчиками. Можно раскрасить покрытие в камуфлирующие цвета, тогда снизится заметность техники в видимом оптическом диапазоне.

В рамках спецоперации таким образом маскируют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и новейшие танки Т-90М «Прорыв».

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