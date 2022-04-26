Донецк, 26 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка погибли мирная жительница, заявил 26 апреля мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8 погибла мирная жительница – женщина 1956 г. р.», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 апреля украинские боевики за пять минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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