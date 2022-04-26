Сассуоло, Италия, 26 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/moise_kean Мойзе Кин

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори. «Ювентус» смог отыграться на 45-й минуте благодаря голу форварда Пауло Дибалы.

Победу туринскому клубу принёс гол нападающего Мойзе Кина на 88-й минуте матча.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 66 очков. «Сассуоло» идёт на 10-м месте с 46 очками.