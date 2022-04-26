Сеул, , 08:51 — REGNUM В первом квартале 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 0,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что низкие темпы роста объясняются слабыми показателями потребительской активности и корпоративных инвестиций на фоне быстрого распространения штамма «Омикрон». Ещё один отрицательным фактором стала внешняя неопределенность, вызванная украинским кризисом.

Инвестиции в производственные мощности сократились на 4%, в строительство — на 2,4%. Потребительские расходы упали на 0,5%.

Экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 4,1%, а импорт — на 0,7%.

По прогнозам экспертов Банка Кореи, по итогам года темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%.