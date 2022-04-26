Грозный, 26 апреля 2022, 08:50 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в размере одного миллиона долларов за информацию о месте нахождения чеченского батальона, воюющего в качестве наемников на земле Донбасса. Денежные средства в качестве вознаграждения будут предоставлены одним из «меценатов», готовых пожертвовать для установления координат этих чеченоговорящих подразделений, рассказал чеченский лидер в своем Telegram-канале.
Ранее глава Чечни не раз называл чеченские подразделения, воюющие на стороне неонацистов в Донбассе, шайтанами, которых «призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор».
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