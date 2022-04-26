Грозный, 26 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в размере одного миллиона долларов за информацию о месте нахождения чеченского батальона, воюющего в качестве наемников на земле Донбасса. Денежные средства в качестве вознаграждения будут предоставлены одним из «меценатов», готовых пожертвовать для установления координат этих чеченоговорящих подразделений, рассказал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

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«Где эти батальоны, которые называют себя именами Дудаева и Шейха Мансура, которые говорят, приезжайте, мы вас ждем и всех уничтожим… Мы нашли в Мариуполе документы командира так называемого Шейхмансуровского батальона. Он сбежал, как курица. Говорят, на нём было платье синего цвета, как у Закаева…. Я объявляю 1 млн долларов, есть меценат, который готов пожертвовать, кто скажет, где находится этот батальон в Мариуполе, так называемый Шейхмансуровский или Дудаевский. Информация должна быть сторопроцентная», — заявил в своем аудиосообщении Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни не раз называл чеченские подразделения, воюющие на стороне неонацистов в Донбассе, шайтанами, которых «призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор».

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