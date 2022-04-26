Кемерово, , 08:54 — REGNUM Интересный судебный случай, связанный с западными санкциями в отношении России и реакцией на них, произошёл в арбитраже Кемеровской области. Конкурсный управляющий ООО «Краснобродский Южный» попытался исключить из реестра кредиторов компанию, которой угледобытчик задолжал более 34,2 млн рублей. Обосновал свои требования заявитель тем, что у акционера кредитора есть зависимости от компании из недружественной страны. Судья отказал в притязаниях, передаёт ИА REGNUM.

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В банкротном деле угольной компании — ООО «Краснобродский Южный» среди кредиторов оказалось АО «Нитро СибирьКузбасс». В реестре за ним числятся претензии на сумму 34 284 931,46 рубля.

Конкурсный управляющий заявил в суде опасения, что распределение полученных кредитором денежных средств может быть осуществлено в пользу иностранного акционера в объёме, превышающем его долю участия в АО. Указывалось на то, что учредителем кредитора является АО «Нитро Сибирь» с долей участия 50,01%.

«В свою очередь учредителем АО «Нитро Сибирь» является АО «Дино Нобель Свиден», зарегистрированное на территории Швеции, осуществляющее корпоративный контроль над деятельностью АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» с целью извлечения прибыли от деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации», — уточнялось в материалах суда.

Управляющий указал на то, что согласно указу президента России, касающегося применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда стран, «нахождение требований АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» в реестре требований кредиторов должника необходимо расценивать как злоупотребление правом, что является основанием для исключения его требований из реестра требований кредиторов ООО «Краснобродский Южный» с целью недопущения распределения активов российских организаций в пользу недружественных стран, оказывающих санкционное давление на Российскую Федерацию».

Суд доводы не убедили и фигурант остался в реестре кредиторов.

Напомним, предприятие из Кемеровской области было признано банкротом в 2019 году. Собственник ООО — московская компания «Редвейд», среди владельцев которой фигурирует «Волатер инвестментс лимитед» (Кипр).