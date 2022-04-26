Луганск, 26 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В результате четырёх обстрелов со стороны киевских боевиков, произведенных ими за прошедшие сутки по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), один человек погиб и еще трое были ранены. Об этом 26 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Уточняется, что за последние 24 часа обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись населённые пункты Донецкий, Золотое-5 и Калиново.

«В результате обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1985 года рождения, три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в результате обстрелов киевских боевиков были повреждены девять домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело против заместителя командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела территорий республик Донбасса.