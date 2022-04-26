Исламабад, 26 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу, при правительстве Имрана Хана укрывшемуся от правосудия в Великобритании, восстановили пакистанский паспорт. Об этом 26 апреля сообщает пакистанский телеканал Geo-TV.

Kremlin.ru Наваз Шариф

По информации телеканала, паспорт Шарифу 23 апреля оформили в Исламабаде. Это не дипломатический, а обычный документ со сроком действия 10 лет. Он позволяет брату нового премьер-министра Пакистана — Шахбаза Шарифа — не только вернуться домой, но и путешествовать по миру.

Телеканал предполагает, что теперь Наваз, ранее трижды занимавший пост премьер-министра, вернётся в Пакистан.

Напомним, Наваз Шариф в 2018 году был обвинён в коррупции и приговорён к десяти годам тюрьмы. В октябре 2019 года, после нескольких приступов стенокардии, он был освобождён под залог и получил разрешение выехать на полтора месяца на лечение в Лондон. По истечении этого срока на родину экс-премьер уже не вернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет национальной безопасности Пакистана, заседание которого прошло под председательством нового премьер-министра страны Шахбаза Шарифа, не выявил убедительных свидетельств иностранного заговора против бывшего премьер-министра Имрана Хана.