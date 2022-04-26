Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Объёмы поставок российской нефти в другие страны в апреле 2022 года могут значительно превысить показатели за прошлые годы. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов отрасли.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что текущее положительное сальдо операций России продолжает существенно расти. Введённое эмбарго на поставки угля мало влияет на ситуацию, поскольку их доля незначительна, по сравнению с нефтью и газом.

«Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она меркнет по сравнению с платежами, которые они осуществляют России за нефть и газ», — приводятся в материале слова бывшего сотрудника Госдепартамента США Эдварда Фишмана.