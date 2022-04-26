Вашингтон, 26 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Объёмы поставок российской нефти в другие страны в апреле 2022 года могут значительно превысить показатели за прошлые годы. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперты отмечают, что текущее положительное сальдо операций России продолжает существенно расти. Введённое эмбарго на поставки угля мало влияет на ситуацию, поскольку их доля незначительна по сравнению с нефтью и газом.

«Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она меркнет по сравнению с платежами, которые они осуществляют России за нефть и газ», — приводятся в материале слова бывшего сотрудника Госдепартамента США Эдварда Фишмана.