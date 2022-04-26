Копейск, Челябинская область, 26 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области 25-летняя женщина отдана под суд за 18 краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, ранее много раз судимая гражданка орудовала в августе–декабре. Она похищала продукты питания, алкоголь и косметику.

Общий размер ущерба превышает 27 тыс. рублей. Уголовное дело передано в Копейский городской суд для рассмотрения.