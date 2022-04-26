26 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Итальянский сенатор в преддверии Дня освобождения Италии впал в опалу из-за буквы Z. Пользователи соцсетей активно обсуждают скандал, задаваясь вопросом, стоит ли им вообще праздновать освобождение?

Владимир Бадмаев, , 10:07 — REGNUM 25 апреля Италия отпраздновала День освобождения от фашизма. Однако в этом году он оказался омрачён скандалом, который вызвало поздравление от сенатора Вито Петрочелли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатомия конфликта Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В поздравительном твите политик вставил заглавную букву Z в слове liberazione (освобождение – итал.). Неизвестно, с чем это было связано, однако эта буква вызвала настоящую бурю негодования в комментариях официальных СМИ и коллег-политиков. Петрочелли заклеймили позором и призвали выгнать из парламента страны.

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Всё закончилось тем, что сенатор вышел из «Движения 5 звёзд», членом которого являлся. Об этом написал в соцсети глава партии и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Вито Петрочелли вышел из «Движения 5 звезд». Мы завершаем процедуру исключения. Его последний твит просто позор. 25 апреля – это важный праздник. Подобные провокации недопустимы», — написал он в связи со скандалом.

Впрочем, у сенатора нашлось немало защитников среди пользователей соцсетей, указавших на абсурдность ситуации.

«Интересно, что Зорро скажет про все Z, которые он оставил», — прокомментировал Грациано Ч.

«Как насчет поколения Z? «Отменим» и это?» — спрашивает Ирене К.

«Зеленский также заявил, что с завтрашнего дня его зовут Еленский», — пошутил Джузеппе А.

«Тот, кто не стыдится высказывать свои мысли. В наши дни, когда каждый меняет своё мнение ради удобства, это редкость», — считает Джулио Ф.

Здание парламента Италии

«Никогда не идите против единственно правильной точки зрения», — отметил Алессандро Ч.

«Тем временем я получил множество оскорблений от различных персонажей с украинским флагом на своей аватарке за свои слова о том, что Орсини говорит то, что думает подавляющее большинство итальянцев», — Россано Ф.

Напомним, что профессор Алессандро Орсини является одним из немногих медийных лиц, кто выступает против поставок оружия на Украину, заявляя, что к эскалации конфликта привела позиция Запада.

«Человек, который пошёл против уникальной мысли… этим стоит восхищаться. Завтра мы празднуем освобождение от наци-фашистов, которое было заменено на подчинение США. Все меняется, чтобы ничего не изменилось», — рассуждает Мария П.

«25 апреля освобождение от немецкого захватчика, когда будем праздновать освобождение от американского захватчика?» — задаётся вопросом Данило дель Г.

«День, когда народ станет суверенным и свободным от паразитов, которые нами правят, станет днём настоящего освобождения», — заключила Роберта Б.

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