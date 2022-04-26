Москва, 26 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов отказались от контактов с Россией после начала спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

«США отказались практически от всех контактов в связи с тем, что мы были вынуждены встать на защиту русских на Украине. Их восемь лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, который только поощрял русофобские и неонацистские действия киевского режима», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны отвергли предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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