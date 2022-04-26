Бюджет Оренбуржья за I квартал сложился с профицитом
Оренбург, 26 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Бюджет Оренбургской области по итогам I квартала 2022 года сложился с профицитом в размере 8,95 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр финансов Татьяна Мошкова.
За три месяца в доходную часть казны поступило 35,4 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6,7 млрд рублей.
Расходы бюджета сложилось на уровне 20% от бюджетных назначений. Кассовые расходы составили 26,4 млрд рублей. Расходы на социальную сферу составили 75,2% от общего объема расходной части казны. За год траты на социальную сферу выросли на 23,7%.
«Исполнение областного бюджета в первом квартале 2022 года отмечается хорошими темпами как по доходам, так и по расходной части бюджета. Сохранить этот темп — одна из основных задач для минфина и правительства области, поставленных губернатором Денисом Владимировичем Паслером», — глава областного минфина.
Как ранее сообщало, за первый квартал 2022 года госдолг Оренбуржья сократился на 1,4 млрд рублей.