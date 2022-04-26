Ростов-на-Дону, , 08:46 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) подтвердил готовность к работе в летний период. Полностью проведена подготовка персонала, объектов инфраструктуры, спецтранспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первый борт в аэропорту «Платов» Donland.ru

«Сейчас рейсы из Платова не выполняются, однако мы готовы к возобновлению авиасообщения в любой момент времени. В ходе подготовки особое внимание было уделено теоретическому и практическому обучению персонала в целях обеспечения безопасности полетов после снятия ограничений на использование воздушного пространства», — отметил исполнительный директор аэропорта Александр Серов.

Все службы аэропорта провели профилактические и регламентные работы на всех объектах и на всём оборудовании. Готовность воздушной гавани в тёплое время года подтвердила специальная комиссия, которая вынесла положительное решение по итогам проверки.

ИА REGNUM напоминает, что аэропорт «Платов» временно закрыт с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Меры предприняты в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов.