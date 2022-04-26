Лос-Анджелес, США, , 08:44 — REGNUM Marvel выложила в сеть очередной трейлер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», в котором показала таинственного персонажа из комиксов. Об этом 26 апреля сообщает портал Screen Rant.

Магия Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США

В ролике показано несколько сражений в различных мирах мультивселенной. Фанаты обратили внимание, что в какой-то момент видео на фоне появляется нечто, похожее на Живого Трибунала (Living Tribunal, космическая сущность в комиксах). Издание отметило, что, возможно, в сиквеле «Доктора Стрэнджа» Marvel впервые введёт этого персонажа в свою расширенную киновселенную.

Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится в США 6 мая 2022 года. Снимает картину режиссёр Сэм Рэйми, главную роль в ней исполнит Бенедикт Камбербэтч.

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