Иркутск, , 08:44 — REGNUM В День Победы Иркутская область присоединится ко всероссийской акции «Окна Победы», сообщает 26 апреля телеграм-канал правительства региона.

Исполнение песни «День Победы» из окон Алексей Колчин © ИА REGNUM

Жителям региона предлагается оформить окна квартир, домов, офисов рисунками, картинами, фотографиями или надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Затем нужно будет разместить фото оформленных окон в социальных сетях с хештегом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске после двухлетнего перерыва 9 мая пройдет «Бессмертный полк», правда, чтобы принять в нем участие, придётся приобрести защитную маску.

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