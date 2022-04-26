Иркутск, 26 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В День Победы Иркутская область присоединится ко всероссийской акции «Окна Победы», сообщает 26 апреля телеграм-канал правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исполнение песни «День Победы» из окон

Жителям региона предлагается оформить окна квартир, домов, офисов рисунками, картинами, фотографиями или надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. Затем нужно будет разместить фото оформленных окон в социальных сетях с хештегом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске после двухлетнего перерыва 9 мая пройдет «Бессмертный полк», правда, чтобы принять в нем участие, придётся приобрести защитную маску.

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