Куала-Лумпур, , 08:44 — REGNUM Ряд членов парламента Малайзии пожаловались правительству города Куала-Лумпур, раскритиковав местные власти после того, как в этом районе произошло наводнение, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Наводнение произошло после проливных дождей.

Члены парламента Малайзии призвали соответствующие министерства мобилизовать ресурсы для очистки забитых стоков в Куала-Лумпуре из-за внезапных наводнений.

Парламентарий Фахми Фадзил заявил, что раннего предупреждения о наводнении не было и он узнал об этом бедствии из социальных сетей.

Другой малайзийский депутат заявил, что пришло время рассмотреть структурный план Куала-Лумпура до 2040 года, чтобы включить в него модернизацию водных путей в городе, поскольку дренажная система существует уже 30-40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд граждан Индонезии, которые работают Малайзии, начали возвращаться домой, чтобы отпраздновать последние десять дней Рамадана и праздник Лебаран на архипелаг.

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