Более 770 литров крови сдали доноры в рамках крупной акции в Москве
Москва, 26 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Москве в честь Национального дня донора впервые за последние два года с 20 по 25 апреля прошла самая крупная выездная донорская акция, сообщается на портале мэра столицы.
Сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилова приняли 773 литров крови от 1719 доноров. Все собранные в ходе акции компоненты донорской крови будет передано в городские больницы для спасения жизни и здоровья пациентов.
В акции приняли участие студенты 23 столичных университетов, сотрудники подведомственных учреждений правительства Москвы и 18 коллективов частных компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2022 года благодаря донорам заготовлено 16,9 тыс. литров крови.
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