Москва, 26 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Москве в честь Национального дня донора впервые за последние два года с 20 по 25 апреля прошла самая крупная выездная донорская акция, сообщается на портале мэра столицы.

Донор Сдача крови

Сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилова приняли 773 литров крови от 1719 доноров. Все собранные в ходе акции компоненты донорской крови будет передано в городские больницы для спасения жизни и здоровья пациентов.

В акции приняли участие студенты 23 столичных университетов, сотрудники подведомственных учреждений правительства Москвы и 18 коллективов частных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2022 года благодаря донорам заготовлено 16,9 тыс. литров крови.

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