Самара, , 08:47 — REGNUM 1228 идей предложили жители Самарской области в рамках подготовки к федеральному форуму «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов на оперативном совещании в областном правительстве.

На заседании клуба глав российских субъектов, которое состоялось в Москве, в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени»: «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах» Admoblkaluga.ru

Сообщается, что Самарская область активно включилась в эту работу. Глава региона Дмитрий Азаров вошел в организационный штаб по проведению форума.

По словам Фетисова, на текущий момент субъектами Российской Федерации было предложено всего 13 023 идей, при этом жители Самарской области подали 1228 идей.

Сейчас специалисты в регионе прорабатывают наиболее перспективные проектов, чтобы максимально повысить их шансы на попадание в федеральный Топ-1000, а далее — в федеральный Топ-100.

«По результатам форума планируется принять новые стратегические инициативы, начать реализацию проектов, которые имеют прорывное значение для нашей страны. Ряд важных инициатив носят региональный характер. Поэтому очень важно провести внимательный анализ всех идей и качественно представить их на форуме», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что форум проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.