Тирасполь, 26 апреля 2022, 08:43 — REGNUM Нападение на здание министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 25 апреля, по предварительным данным, осуществили с использованием гранатомётов. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.
«Выбиты окна на верхних этажах. — сообщили в министерстве. — Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции».
По данным ведомства, пострадавших во время инцидента нет. Обстоятельства инцидента изучаются.
Напомним, обстрелы здания МГБ произошли 25 апреля около 17:00 (совпадает с московским). О задержании нападавших не сообщалось.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: против Приднестровья могут готовить военную агрессию