Тирасполь, 26 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Нападение на здание министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 25 апреля, по предварительным данным, осуществили с использованием гранатомётов. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

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«Выбиты окна на верхних этажах, — сообщили в министерстве. — Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции».

По данным ведомства, пострадавших во время инцидента нет. Обстоятельства инцидента изучаются.

Напомним, обстрелы здания МГБ произошли 25 апреля около 17:00 (совпадает с московским). О задержании нападавших не сообщалось.